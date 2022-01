Atlanticazo: pueblos de la costa bonaerense se movilizan contra las petroleras en el Mar Argentino

Por Mariángeles Guerrero

Los pueblos de la Costa Atlántica bonaerense se movilizarán este martes 4 de enero contra las petroleras en el Mar Argentino. La manifestación se produce luego de que el 30 de diciembre pasado la Resolución 436/2021, firmada por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, autorizó a la empresa noruega Equinor a realizar exploraciones sísmicas a 160 millas de las costas del sur de la provincia de Buenos Aires. La compañía Equinor pidió permiso en 2020 para realizar estas acciones de exploración sísmica y, pese a que la actividad no cuenta con licencia social, fue autorizada en el último día hábil de 2021. Las exploración petrolera será desarrollada en conjunto con las empresas Shell e YPF. También habrá movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del país.

Los vecinos y vecinas de Mar del Plata ya se habían expresado en la audiencia pública de julio de 2020 por «un mar sin petroleras». Participaron activistas y sectores de la pesca marítima de la provincia de Buenos Aires, reuniendo a un total de 522 personas inscriptas que fueron parte del debate virtual durante tres días. Si bien la instancia no era vinculante, mostró la falta de licencia social que la actividad hidrocarburífera tiene en la zona.

La exploración sísmica cuencas afueras (u offshore), autorizada por Cabandié, utiliza una flota de buques con sensores que recopilan información del subsuelo marino a través de un bombardeo sonoro. Con esos datos construyen mapas en dos y tres dimensiones para determinar cuáles son los lugares donde es posible realizar las perforaciones exploratorias. La autorización inicial es sobre los bloques denominados CAN 100, 108 y 114, ubicados en de la Cuenca Argentina Norte (CAN).

La resolución firmada por Cabandié, en plena crisis climática y con once provincias ardiendo por los incendios, pretende instalar otra forma de extractivismo en una región donde hoy no existe actividad hidrocarburífera. La zona donde se proponen estos proyectos se solapa con el «Frente Talud», identificado como posible Área Marina Protegida por científicos nacionales y por el mismo Ministerio de Ambiente. Su relevancia reside en ser el principal corredor biológico del Mar Argentino, por su alta productividad y por ser la zona de alimentación de importantes especies como la ballena franca austral, designada Monumento Natural en 1984, como denunció Greenpeace.

Tierra Viva dialogó con Maximiliano Pomponio, vecino de Mar del Plata e integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Pomponio advierte que la decisión del ministro de Ambiente no les sorprende. «Hace varios meses tuvimos la noticia de que se encontraba suspendida la aprobación para realizar exploración sísmica pero a un día de finalizar el 2021, el 30 de diciembre, Juan Cabandié autoriza la exploración sísmica», reconstruye. El asambleísta confía en que, tomando como ejemplo la experiencia de Mendoza en relación a la Ley 7722 y el reciente «Chubutaguazo» en contra de la zonificación minera, esperan llevar a cabo un «Atlanticazo» contra el extractivismo en el Mar Argentino.

Para el entrevistado «esta autorización permite que las grandes corporaciones petroleras saqueen y destruyan el mar y esto obedece a las políticas de entrega». En ese sentido, explicó: «Desde hace varios años, independientemente del color político que gobierne, se vienen rematando nuestros bienes comunes en todo el país». Pomponio compara la avanzada sobre la Costa Atlántica argentina con otras experiencias extractivas: la megaminería a cielo abierto, el agronegocio, el desmonte y los incendios forestales y la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta. «Es una frontera que se mueve todo el tiempo, en perjuicio de las comunidades y las poblaciones y a favor de las grandes corporaciones y los gobiernos», define.

Equinor opera en San Juan y también la zona de Vaca Muerta. A nivel marítimo, los bloques concesionados a la empresa están repartidos en la Cuenca Argentina Norte (CAN), en la Cuenca Austral (AUS) y en la Cuenca Malvinas Oeste (MLO).

Foto: Sado Colectivx Fotográfico

Hacia el Atlanticazo para barrer las petroleras del Mar Argentino

Las ciudades que se movilizarán este 4 de diciembre contra la Resolución del gobierno nacional son:

Mar del Plata: en la Rambla de los Lobos a las 17 horas.

Necochea Quequen: en Calles 83 y 2 a las 18 horas.

Miramar: Calle 21 y costanera en la M a las 18 horas.

Partido de la Costa (Aguas Verdes, San Bernardo, Costa Azul, Lucila del Mar y Mar de Ajó): en Av. Costanera y Av. San Bernardo a las 17 horas.

Villa Gesell: en 104 y la playa a las 17 horas.

Bahía Blanca: San Martin y Vélez Sarsfield (Ingeniero White) a las 10 horas.

Monte Hermoso: en Peatonal Dufaur y Perón (la medialuna) a las 17 horas.

Ciudad de Buenos Aires: en la Plaza de Mayo a las 17 horas.

La Plata: en Av. 7 y 50 a las 18 horas.

San Clemente del Tuyú: en el muelle de San Clemente del Tuyú a las 18 horas.

Rio grande (Neuquén): a las 17 horas.

Posadas (Misiones): en la Plaza San Martín a las 19 horas.

Oberá (Misiones): en el Hospital Samic a las 9 horas.

Tucumán: en la Casa Histórica a las 18:30 horas.

Trelew: en Playa Unión desde el Anfiteatro a las 19 horas.

Esquel: en Plaza San Martín a las 20 horas.

Puerto Madryn: por la playa desde el Quijote a las 18 horas.

Gualeguaychú: en la Plaza Colón a las 18:30 horas.

Ushuaia: en San Martín y Fadul a las 19 horas.

Ostende: Rambla sur y Nuestras Malvinas. Miércoles 5 de enero a las 12 horas.

Reta: en 48 y el mar a las 17 horas. Viernes 7 de enero a las 17 horas.

Claromecó: en Balneario Samoa, calle 28 y Av. Costanera. Viernes 7 de enero a las 17 horas.

«El pueblo esta de pie, luchando contra el extractivismo, en defensa del mar y por la vida en nuestros territorios», indica la convocatoria

Maximiliano Pomponio es contundente: «La Asamblea por un Mar Libre de Petroleras no para». Cuenta que la movilización de mañana apunta a visibilizar que «todas las localidades costeras están levantando la voz para dejar en claro que las petroleras no tienen ni van a tener licencia social, que no van a destruir nuestros territorios ni bienes comunes». El activista llamó también a «fortalecer la organización en todas las localidades costeras para frenar este capitalismo salvaje y voraz que destruye nuestros territorios y bienes comunes y que ha encontrado en esta forma llamada extractivismo la manera más rápida y dañina de hacerlo». Por último advirtió: «No queremos las petroleras porque van a generar un daño ambiental irreversible. No estamos dispuestos a negociar la degradación de nuestros territorios«.

Matías Tazza

¿Qué es la exploración sísmica offshore?

La propia empresa Equinor explica, en su sitio web, que para llevar a cabo los relevamientos marinos se utilizan buques construidos específicamente con equipo especializado. «El buque sísmico avanza a baja velocidad, menos de cinco nudos, y arrastra una serie de cables gruesos llamados streamers, que contienen sensores que captan datos sísmicos del subsuelo. La matriz de los streamers puede abarcar hasta dos kilómetros de ancho y diez de longitud», explicita la petrolera.

Para recopilar datos sísmicos «se lanzan breves ráfagas de aire comprimido desde una fuente de sonido hacia el agua y el fondo marino, cada cinco o quince segundos». Esto crea ondas sonoras de baja frecuencia que atraviesan el agua, el fondo marino y las capas del subsuelo. A continuación, las ondas sonoras se reflejan hasta la superficie del mar, donde son registradas por los sensores.

“No hay manera de llevar a cabo la exploración y explotación petrolera offshore sin que genere impactos irreversibles para los ecosistemas marinos, su biodiversidad, las costas, las playas y los principales medios de vida de las comunidades costeras”, sostiene Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace. Según datos de la ONG, la exploración sísmica es el segundo mayor contribuyente de ruido subacuático detrás de las pruebas militares y nucleares. «Es prácticamente imposible mitigar un sonido que tiene un alcance de 300.000 kilómetros cuadrados», advierten.

La misma empresa parece reconocer este peligro para la fauna acuática. También en su sitio oficial señala que «durante las operaciones sísmicas costa afuera en Argentina contaremos con observadores de mamíferos a bordo del buque sísmico para vigilar y registrar las especies marinas, como las ballenas y los delfines». Y agrega: «Su tarea consiste en asegurarse de que los animales sensibles a los sonidos de baja frecuencia no se encuentren cerca antes de poner en marcha la fuente de sonido. Una vez que la fuente de sonido se pone en marcha, la emisión acústica aumenta lentamente para dar tiempo a que los animales se alejen».

Equinor indica que «si se observan animales en las cercanías durante la adquisición sísmica, se detendrá la emisión de sonido hasta que estén fuera de la zona de exclusión definida por las autoridades argentinas». Greenpeace enfatiza que los efectos que la exploración sísmica generan en los mamíferos marinos perjuicios conductuales y fisiológicos como estrés, desplazamiento de sus hábitats naturales, disminución en la búsqueda de alimento, lesiones auditivas, e incluso puede generar la muerte. En el caso de los peces, implica una disminución en la viabilidad de sus huevos, poniendo en riesgo su reproducción.

Pomponio argumenta: «Nos oponemos a la exploración sísmica porque es una metodología que genera grandes daños fundamentalmente a la fauna marina, que en esta región de Argentina es muy variada». En las zonas licitadas y concesionadas la fauna marina encuentra su espacio de alimentación, de tránsito y de reproducción. «Si montáramos mapas que nos muestren cuáles son las zonas más licitadas entre 2018 y 2019 y a eso le superpusiéramos mapas sobre la migración de determinadas especies como los cetáceos, nos encontraríamos con una gran superposición», grafica el entrevistado. «Lo que estamos defendiendo es un bien común, que son nuestros mares y océanos, el gran ecosistema marino y todas sus especies», sostiene.

El asambleísta afirma: «En términos ambientales, toda la actividad hidrocarburífera desde la exploración hasta la comercialización final, pasando por las etapas de transporte, almacenamiento, la extracción, el proceso y la refinación implica daños ambientales». En el mismo sentido, Greenpeace manifestó que Argentina debería optar por otros combustibles no fósiles para evitar la degradación ambiental.

Foto: Sado Colectivx Fotográfico

Una actividad sin licencia social

La Secretaría de Energía llamó en 2018 a licitación para la exploración sísmica de 18 áreas petroleras ubicadas en tres cuencas: la Cuenca Argentina Norte (CAN) frente a Mar del Plata, Cuenca Sur frente a Tierra del Fuego (CAS) y la Cuenca Malvinas Oeste, todas ellas mediante el Concurso Público Internacional Costa Afuera N°1. Las empresas hicieron sus ofertas. Al año siguiente se adjudicaron estos 18 bloques de 225.000 kilómetros cuadrados de superficie a trece empresas oferentes: YPF, Equinor, Tecpetrol, Qatar Petroleum, ExxonMobil, Total, Pluspetrol, Wintershall, British Petroleum, Shell, Tullow, Mitsui y ENI.

El Bloque CAN 100, localizado a 200 kilómetros de Mar del Plata, fue adjudicado a Equinor junto a YPF, pero esta ultima cedió sus derechos. A finales de 2019, el entonces CEO de Equinor, Eldar Sætre, se reunió con Mauricio Macri y luego con Alberto Fernández (previo a su asunción), con la intención de avanzar con los proyectos en territorio argentino.

En julio de 2020 se llevó a cabo una audiencia pública sobre la exploración sísmica que duró tres días y se realizó de forma virtual. Allí diferentes voces, entre activistas y sectores de la pesca marítima expresaron su rechazo. Por ejemplo, Darío Sócrates, del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (Cepa), rechazó la posibilidad de exploración al remarcar que este accionar genera un ruido que impacta negativamente en las especies pesqueras que abundan en la zona del mar argentino. El empresario hizo énfasis en que «cualquier inconveniente que pueda ocurrir por la extracción de prospección sísmica debe ser claramente contemplado y hasta esta instancia, no ha sido considerado así».

Por su parte, Sebastián Agliano, de la Asociación de Embarcaciones de la Pesca Costera, expresó a su vez una «honda preocupación» por el proyecto de búsqueda de hidrocarburos en el Mar Argentino y reclamó que «haya claros sobre la tiniebla que hay en la información» suministrada por la empresa petrolera y el Gobierno.

No solo se opusieron quienes defienden el ambiente y las empresas pesqueras. Sol de la Torre fue la voz del Concejo Deliberante marplatense que participó de la Audiencia Pública. De la Torre, integrante del bloque de concejales del Frente de Todos se mostró «abiertamente en contra» de la iniciativa de exploración y extracción offshore. Para la edil, este proyecto «no hipoteca el futuro sino que hipoteca el presente» de las comunidades, las especies, los ambientes, y las economías regionales. «La industria naval, pesquera, turística y gastronómica dependen del trabajo que surge y dialoga con el frente costero», reflexionó, y apuntó: «Este es un proyecto extractivista, colonialista y patriarcal, diseñado y puesto en marcha en tiempos del cruel Mauricio Macri».

El 23 de septiembre de este año, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación firmó la Resolución 16/2021 de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación. La misma, determinó la suspensión de los plazos del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto “Campaña de adquisición sísmica offshore Argentina; cuenca Argentina Norte (áreas can 108, can100 y can 114)”, presentado por la empresa Equinor, hasta tanto se reciba respuesta de todos los organismos que deban ser consultados.

En el último día hábil del año, el Ministerio de Ambiente declaró concluida la suspensión de plazos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental y, en el artículo dos de la Resolución 436, aprobó el pedido de la noruega Equinor. “Gracias a un trabajo en conjunto con organismos del Estado Nacional y una Audiencia Pública, con un amplio margen de participación, obtuvimos la declaración de Impacto Ambiental”, declaró tras la Resolución 436 el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez. A su vez afirmó que «se dio un paso fundamental para más producción de gas viable para las y los argentinos”.

Promesas de más empleos

Desde 1995, cuando se comenzaron a realizar las Encuestas Permanente de Hogares, Mar del Plata se encuentra entre las ciudades de Argentina con mayor desempleo. «En este contexto las empresas petroleras junto con el ‘Cluster de Energía’ -un grupo de 30 empresas dedicadas a logística e informática- y algunos otros sectores políticos y económicos vienen impulsando esta actividad con el discurso de que genera empleo», dice Pomponio.

Pero el entrevistado cuestiona esa idea. «No vemos que eso suceda de esa manera: tenemos la experiencia de Tierra del Fuego, que es una provincia donde esta actividad costas afuera se viene realizando hace varias décadas; lo mismo sucede en la zona del Golfo San Jorge, en Comodoro Rivadavia (Chubut) y también en Santa Cruz», ejemplifica. «Lo que hacen las petroleras al arribar es empobrecer a las comunidades más humildes, concentrar riquezas en algunos sectores de la población, destruir el tejido social y todas las actividades culturales, recreativas e identitarias de las comunidades», subraya. En ese sentido, resalta la tradición pesquera de Mar del Plata frente a la intencionalidad de convertirla en una ciudad petrolera.